أبراج يوم السبت 2018/11/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٧/ ١١: يبقى مشغولا ويسعد عندما ينتهي من مهمة عنده ولع بأداء عدة مهام بوقت واحد، يحب العمل ويحب الموسيقى، يعيش على أعصابه، يحب التفوق يتمتع بروح الودودة ورفقته مسلية ومحبذة، مرغوب من الجميع يحب الغزل،للبعض احتمال انفصال للمرتبطين، حياة مادية متقلبة، احتمال تعطيل عن العمل وانتقال لعمل جديد، سفر وتنقل، شيء جديد غير مألوف، سنة ليس فيها قيود

الحمل: حاول ألا تكون عصبيا من الصباح، لا تصدق الوعود

او تعبر عن الكلام الذي تسمعه انه سينفذ او يلاحق بمتابعة جدية، قد تعيش اخطاء او سوء تفاهم وتاسف لبعض الاوضاع، لا تستخف بقدراتك على الاقناع، واجه الاخصام والمنافسين، انتبه للتأجيلات

الثور: تحيي قضايا قديمة الاصدقاء، تستطيع ان تعبر وجهة نظرك بصورة أفضل، تستعيد سيطرتك على الامور وتبدو باحسن حالاتك لمواجهة طارئ وتضع يدك على الجرح نتيجة علاج كاف، دعوات وعزائم وتسمع احدا يقول لولاك لم يحرز تقدما، ويلتف الاصدقاء حولك

الجوزاء: ابق معتدلا وثق بحدسك دون مبالغة، قد يكون سوء تفاهم أحد العاملين إلى توتر بعملك، قاوم رغبتك بالسيطرة على الاخرين واحترم الاصول وانتبه لما تقول، تحديات كان باستطاعتك تجنبه، تتلقى عروض وطلبات وحافظ على انجازاتك

السرطان: طاقتك عالية وتمارس عملك باتقان ومهارة، نهارك يحمل مجالات واسعة يجب ان تلتقطها حتى تحصل على نتيجة إيجابية إن كان على صعيد سفر او اتصال أو اوراق او اتفاق على مشروع خارجي او دراسة وامتحانات للبعض

الأسد: الحظ يمر ببابك، فرصة استثنائية يجب ان تحصل عليها، عمليات مالية وتجارية وتتحرك بحرية تامة، تتخطى أي عرقلة كانت في الفترة الماضية، القوة بداخلك ومستعد للبدء من الصفر اذا اقتضى الأمر، تتلقى مبلغ من المال كنت قد أهملته، تغييرات تستفيد منها، نهار لضبط الامور المالية المشتركة

العذراء: لا تتوقع الكثير بعملك، حاول ان تجد تسوية مع شريك سواء شريك عاطفي او عملي، لا تتورط بعلاقات شائكة ولا تترك احدا يؤثر عليك، صراحتك جارحة احتمال تجرح الاخرين دون ان تعلم، اشرك الزملاء بعملك، تأجيل وعرقلة وخيبة امل بسبب المواعيد المؤجلة

الميزان: قد يكثر العمل وتشعر بالارهاق وتكثر المسؤوليات وتضطر للتخلي عن بعض الارتباطات لاسباب شخصية او مهنية، تحلى بالصبر وقد تقلق لزيارة او تعمل لقاء، لا تحاول الضغط على الامور، انتبه لغذائك وصحتك

العقرب: انفراج وايجابيات ومعالجة للمشاكل، القمر بالحوت يعطيك اوقات مذهلة بالتغيير الايجابي، يتودد لك الحبيب وقد ياتي متسامحا او معتذرا، اتت قادر على التسوية وتحسين شروط حياتك، يوم صاخب وتسمع كلام رائع، نشاط فني وتحل مشاكلك

القوس: القمر بموقع متنافر مع برجك مما يفرض عليك التحفظ وعدم فرض وجهة نظرك، تصليحات لأعطال، عرقلات، ضبط أعصاب، قد تواجه باعتراض وكلام مسيء، تضطر للخضوع لاوامر العائلة، مهتم بالعائلة وبعض التصليحات

الجدي: تميل لخوض بعض التجارب الجديدة بصورة متسرعة، فرصة لتحصل على فترة يتبناها الاخرون ممن هم قادرون على مساعدتك، او تطور مهم بعملك وتكون امام خيارات متعددة، مقابلة او تنقل او اتصال مع مقربين او زيارة من جيران، قد لا تسير الامور كما ترغب، مقابلة او اجتياز امتحان

الدلو: القمر ببرج الحوت يقدم لك خدمة ثمينة وتعرف نهار حافل بالنشاطات وانت امام خيارات متعددة، تتلقى نصيحة ثمينة تتعلق بشان مالي وتعرض نفسك لمنافسة مهمة، تحصل غلى احدى رغباتك المهمة، ضبط ميزانية

الحوت: تحت وطاة شعورك بالمراوحة في المكان، تعبر عن نفسك وتمارس سلطتك بشتى المجالات وتكون نجم فريق، وتكتشف بعض الاضاليل، القمر ببرجك انت ضمن زحمة، نهارك يمشي بسهولة وتدعم مواقفك وتستعيد حيويتك، يوم افضل من سابقه