الولايات المتحدة تعترف بضعف "إف-35" أمام الهجمات الإلكترونية

جهينة نيوز

قررت القوات الجوية الأمريكية تعزيز النظام السيبراني في مقاتلة الجيل الخامس "إف-35"، وحمايتها من هجمات القراصنة المحتملة.

ونقل موقع "توب وار" عن مصدر إعلامي في سلاح الجو الأمريكي لم يذكر اسمه، أن هذا النظام فيه عدد من نقاط الضعف، ولذلك فإنه يمكن أن يكون عرضة للهجمات الإلكترونية. فيمكن للقراصنة "التقاط الإشارة" التي ترسل من طائرة أمريكية إلى طائرة أخرى أو إلى الأرض. والتقاط الإشارة يعني السيطرة على أجهزة التحكم على متن طائرة "إف-35".

ويعتبر ضعف النظام السيبراني واحدة من القضايا الملحة التي نوقشت على مستوى الحكومة الأمريكية. وتشير التقارير العامة للجيش إلى أن جميع أنواع أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية عرضة للهجمات السيبرانية. وسبب وجود مثل هذه العيوب هو أن العديد من أنظمة التحكم تم إنشاؤها في الفترة التي لم تكن الهجمات السيبرانية متطورة إلى هذا الحد.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الخبراء العسكريين يعملون بالفعل على إدخال الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم في الأنظمة السيبرانية على الطائرات مثل B-2 Spirit ، و F-15 Eagle ، و F-35 Lightning.