رئيس صندوق منظمة غولن يصل سجون تركيا بعد طرده من الولايات المتحدة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن رئيس صندوق منظمة "فيتو"، محمد صالح غوزاغير، وصل اليوم الجمعة إلى تركيا بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

وتسلمت الشرطة التركية غوزاغير من باب الطائرة، ونقلته فورا إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت "الأناضول" أن الولايات المتحدة طردت غوزاغير إثر إدانته في قضايا متعلقة بـ"دعوة أطفال للدعارة عبر الإنترنت"، و"محاولة الاعتداء الجنسي على أطفال".

وتتهم تركيا المعارض التركي، فتح الله غولن، ومنظمته المعروفة باسم "فيتو"، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على السلطة في البلاد ليلة 15 يوليو 2016.

وتطالب السلطات التركية 83 دولة في العالم بترحيل 452 شخصا مرتبطين بأنشطة "فيتو"، وعلى رأسهم غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، لكن الأخيرة رفضت مرارا طرده وتسليمه لأنقرة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من نشر قناة "NBC" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس خيارات مختلفة لترحيل غولن إلى تركيا بوسائل قانونية من أجل تخفيف حدة المطالب التركية للسعودية في قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.