رونالدو ينفق 31 ألف يورو في سهرة واحدة مع صديقته ثمن نبيذ!

جهينة نيوز

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز، بعيد ميلاد ابنتهما، في مطعم "سكوت" الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي "مافير" في العاصمة البريطانية لندن.

وأنفق رونالدو، نجم يوفنتوس، وفقا لصحيفة "ذا سن" البريطانية، 31 ألف يورو ثمنا لزجاجتي نبيذ فقط، من أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم. ودفع البرتغالي 20 ألف يورو ثمن زجاجة النبيذ الأولى من ماركة "ريتشبورغ - Richebourg Grand Cru" الفرنسي، فيما كان النوع الثاني نبيذ "بوميرول - Pomerol Petrus 1982"، الذي بلغ ثمنه 11 ألف يورو.

واستغل رونالدو (33 عاماً)، فترة مباريات الفيفا، ليقضي عطلة قصيرة بصحبة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأمريكي جون إيسنر.

ويقيم نجم يوفنتوس مع عائلته في فندق "بولغاري"، الذي يقع في حي "نايسبريدج"، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو.

كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن "كوريو دا مانها - Correio da Manha" البرتغالية، يوم أمس، أن رونالدو، طلب هذا الأسبوع الزواج من صديقته جورجينا، ووافقت الأخيرة على طلبه .