قريبا.. الإعلامي جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني عالمي

جهينة نيوز

يستعد الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، لتصوير الحلقات الأولى من برنامجه التلفزيوني المرتقب، "الأبواب المغلقة"، الذي يمثل النسخة العربية من البرنامج العالمي، "The Doors".

وانطلق "The Doors" عالميا قبل 3 سنوات مضت، في حين تم التعاقد مؤخرا مع قناة ON المصرية للشروع بتصوير نسخة عربية من البرنامج يقدمها قرداحي.

وفي السياق نفسه، يتناول برنامج "الأبواب المغلقة" الجرائم الغريبة ويعيد سردها وتحليلها من خلال إعادة تمثيلها بسيناريوهات متعددة، على نمط برامج القناة العالمية، "Discovery Investigation".

وأكدت إدارة الشركة المنتجة للبرنامج المرتقب، "سينرجي"، بأن "الأبواب المغلقة" ليس مقتبسا من أي عمل مصري مشابه، إذ سيكون الأول من نوعه في مصر وربما العالم العربي.