ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على طريق حمص مهربة بهذه الطريقة

جهينة نيوز

خلال متابعتها الأمنية الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة قامت الجهات المختصة بضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الحبوب المخدرة “كبتاغون” على طريق حمص كانت معدة للتهريب.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية المختصة أنه “وخلال متابعتها لعمليات تهريب المواد المخدرة ونقلها وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة أمنية قامت الجهات المختصة بضبط سيارة نوع كيا 4000 تحمل لوحة /حمص/ محملة بكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر على طريق حمص كانت معدة للتهريب”.

ولفت المصدر إلى أن “حبوب الكبتاغون المخدر التي تم ضبطها كانت مخبأة ضمن 42 بابا خشبيا تم تفصيلها حديثا وتحميلها في السيارة حيث قامت الجهات المختصة بضبط وإفراغ حمولتها وإلقاء القبض على جميع الأشخاص القائمين على العملية”.

وأكد المصدر متابعة الجهات الأمنية المختصة لعملياتها في ملاحقة كل المجموعات والأشخاص الذين يقومون بعمليات إدخال ونقل الحبوب المخدرة.