بعد كلمات بوتين الجميلة أصبحت الامرأة الأكثر جاذبية في روسيا

جهينة نيوز

بعد أن تلقت الكلمات الجميلة والثناء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم تصنيف المدونة الروسية ناتاليا كراسنوفا كامرأة الأكثر جاذبية في روسيا لهذا العام بحسب مجلة الرجال "Maxim".

ووفقا للمجلة بنسختها الروسية، فإن كراسنوفا، البالغة 38 عاما، اكتسبت شهرة كبيرة بعد أن أثنى الرئيس الروسي عليها، وقد نشر الاسم في أعلى قائمة ترتيب الأكثر جاذبية بين النساء الروسيات هذا العام، لصالح المدونة من مدينة تشيليابينسك، ناتاليا كراسنوفا، وتم الاعتراف بها كأكثر امرأة مثيرة في روسيا.

وبغض النظر عن عملها الرئيسي كمدونة، فإن الروسية الفاتنة تعمل ممثلة كوميدية وهي أم لتوأم في عمر 11 سنة.

وحصلت كراسنوفا على الطلاق منذ 5 سنوات، وتحظى بأكثر من 2.1 مليون متابع على "إنستغرام" وأكثر من 340000 مثلهم على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

ولا زالت تجتذب المزيد والمزيد من المعجبين والمتابعين لها من خلال صورتها الجريئة وروح الدعابة التي تتمتع بها، وحصلت نتاليا على أصوات أكثر من 9000 من بين قراء المجلة وتصدرت صورتها غلاف المجلة في عدد آب/ أغسطس الماضي.

وخلال اتصالها عبر "الخط المباشر" للرئيس بوتين في السابع من حزيران/ يونيو من هذا العام، اشتهرت ناتاليا بعد الحديث مع الرئيس حول "متى تصبح التدوينات مهنة بحد ذاتها".

ثم سألها بوتين عن سنها، وتفاجأ عندما علم أنها في الثامنة والثلاثين من عمرها، ورد عليها بأنها تمتلك مظهرا حسنا. كما أتت شهرتها أيضا من طريقة ردها على هذا الإطراء، عندما أجابت على سؤال لـ"سبوتنيك": "سر جمالي هو أنني سعيدة."