مناورات روسية مفاجئة في المتوسط

جهينة نيوز

أعلن مدير القسم الإعلامي، التابع لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليوف، اليوم الجمعة، أن أطقم الفرقاطتين "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين" أجرت مجموعة من المناورات في البحر المتوسط.

وقال روليوف: "وفقا لخطة التدريب على القتال، أجرت أطقم الفرقاطتين "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين"، التي تؤدي مهامها كجزء من المجموعة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط، أجرت مجموعة من المناورات البحرية، بالاشتراك مع طواقم مروحيات "كا-27بي إس" و"كا-27 بي إل".

وقام الطيارون، بالتعاون مع طواقم الفرقاطتين ونفذوا مهام الإقلاع والهبوط على متن السفن المتحركة. كما تم تنفيذ مهام البحث وتتبع الغواصات والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.

وأضاف "في الوقت نفسه، ومن أجل التحقق من تنسيق عمل جميع أنظمة الطيران على السفن، تم تدريب أطقم السفن، العاملة على تحليق المروحيات".