ما الذي يجمع بين صاروخ سرايا القدس الذي ضرب سديروت و صاروخ بركان السوري..؟

جهينة نيوز

قارنت صفحة الموسوعة العسكرية السورية على الفيسبوك بين صاروخ المقاومة الذي أطلقته سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الاسلامي) على عسقلان وبين صاروخ بركان السوري وأرفقت صورا للصاروخين.

وكتبت على الصفحة: "الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية قبل يومين هو شبيه بالصاروخ السوري بركان والذي يستند على صاروخ فلق2 الإيراني… ولكن مع تكبير الرأس الحربي.. و يبلغ مداه من 2 حتى 11 كم وهي مسافة كافية لتصل عسقلان حيث تم استخدام صاروخ المقاومة الفلسطينية.. رغم أن زيادة وزن الصاروخ ستقصر مداه قليلاً لكن تبقى كافية للوصول لعسقلان الملاصقة للقطاع..

في الصورة الصاروخان السوري والفلسطيني.. والصورة الثالثة لصاروخ فلق2 الإيراني".