وزير حرب غير متوقع في كيان الاحتلال الصهيوني

جهينة نيوز

كشف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن البديل الذي ستنسد إليه حقيبة وزارة الحرب الإسرائيلية بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان.

حيث فشل اللقاء الذي نتنياهو، اليوم الجمعة، مع وزير التربية والتعليم في كيان الاحتلال نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، حيث أبلغه نتنياهو بأنه سيحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع ولن يسندها له، وذلك بعد مطالبة بينيت بإسناد حقيبة وزارة الدفاع له بعد أن أصبحت شاغرة باستقالة افيغدور ليبرمان.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، بأن "اللقاء بين نتنياهو وبينيت فشل، و(إسرائيل) ستجري انتخابات برلمانية مبكرة".

وأضافت القناة "يوم الأحد المقبل سيتم تحديد موعد الانتخابات خلال اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، الذي يسبق الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية". وقال نتنياهو "الأخبار التي تتحدث عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة كاذبة، ويجب الحفاظ على بقاء الحكومة اليمينية".

وعقد اللقاء بين الجانبين لبحث مستقبل توليفة نتنياهو الذي يحاول تثبيتها أو التوجه إلى انتخابات مبكرة في الربيع المقبل.

وكان وزير مالية العدو موشي كحلون، ووزير الداخلية اريه درعي، قد أبلغا نتنياهو، يوم أمس، أنهما يفضلان التوجه إلى انتخابات عاجلة، بدعوى أن الوضع السياسي الراهن لا يعد باستقرار التوليفة الحالية.

وطالب نفتالي بينيت، مساء يوم أمس، بتولي منصب وزير الحرب بدلا عن ليبرمان خلال مشاركته في ندوة

ونقلت "القناة العاشرة" تصريحات بينيت التي قال فيها: "(إسرائيل) تمر الآن في أكثر المراحل خطورة، والأكثر خطرا اليوم هو أننا بدأنا نفكر أنه لا يوجد حلا للإرهاب، للمخربين، وللصواريخ. لا يوجد ما نفعله" مشيرا إلى المقاومة الفلسطينية.

وأضافت القناة بأن "بينيت ما كان ليفكر بترك وزارة التربية والتعليم التي يترأسها منذ العام 2015، لأجل أية وزارة أخرى، عدا عن وزارة الأمن، التي لطالما قال إنه يرغب بها".

وقال بينيت "توجهت لرئيس الوزراء وطلبت منه أن يوكلني بإدارة وزارة الأمن. لأنه لا بد أن تعود (إسرائيل) للانتصار. لذلك أقف هنا اليوم وأقول إني مستعد لتحمل المسؤولية".