ألمانيا تدرس إمكانية تسليم سورية المطلوبيين بقضايا جنائية

جهينة نيوز

لم يستبعد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إمكانية ترحيل جناة من اللاجئين السوريين إلى أرض وطنهم بعد تهيئة الظروف الملائمة هناك و هو ما يعني تسليمهم للقضاء السوري.

وفي مقابلة مع مجموعة وسائل الإعلام RND الألمانية، تم نشرها اليوم الجمعة، أكد زيهوفر أن وزارته تدرس حاليا هذه الإمكانية بصورة جدية.

من جانبها، أوضحت الناطقة باسم الداخلية الألمانية، إليونورا بيترمان، أثناء موجز صحفي في برلين، أن عمليات الترحيل إلى سورية مستحيلة في الوقت الحالي وحتى شهر ديسمبر المقبل، بناء على تقرير قدمته وزارة الخارجية، لكن سيكون ممكنا طرح هذا الموضوع للمناقشة بعد صدور تقرير جديد.

وكانت ألمانيا تبنت قانونا يسهل عملية ترحيل اللاجئين بعد اضطرابات للنظام العام شهدتها مدينة كولونيا في ليلة رأس السنة 2017، حيث سجلت اعتداءات منظمة على نساء وحوادث تحرش ارتكب معظمها مواطنون أجانب.