مصدر عسكري سوري: انبعاث غاز الكلور بعد قصف التحالف دير الزور

جهينة نيوز:

أكد مصدر عسكري سوري انبعاث غاز الكلور بعد غارات قام بها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على بلدة هجين الخاضعة لسيطرة "داعش" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ولم يتضح ما إذا كان انبعاث الغاز ناجم عن استهداف التحالف مستودعا للأسلحة الكيميائية تابعا لـ"داعش" أو عن قصف المنطقة بقنابل تحتوي على الغاز السام و ذلك بحسب ما نقلت عنه قناة روسيا اليوم.

وكانت سورية و روسيا قد اتهمت التحالف باستخدام قنابل الفسفور المحرمة دوليا في غاراته على الجيب المتبقي لسيطرة "داعش" في شرق الفرات.

وسجل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أمس ارتفاع حصيلة ضحايا قصف التحالف المتواصل خلال سبعة أيام في المنطقة إلى 105 أشخاص، بينهم 80 طفلا وسيدة.