طهران: استخدام الأغذية والأدوية سلاحاً ضد الشعوب جريمة

جهينة نيوز:

أدان نائب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة حبيب آل اسحاق “الحرب الاقتصادية” التي تشنها واشنطن ضد بلاده مؤكدا أن استخدام الأغذية والأدوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية.

وقال آل اسحاق في كلمة خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس: “استخدام الأدوية والأغذية كسلاح ضد المدنيين لا عنوان له إلا الجريمة ضد الانسانية ويمكن وفق منطق ادعياء حقوق الانسان قتل شعب من أجل تحقيق مأرب سياسي”.

وأشار المسؤول الايراني إلى ازدواجية سياسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حول حقوق الانسان مبينا أن حكومات هذه الدول تقوم بقتل المدنيين وموضحا أن إجراءات الحظر الشاملة أحادية الجانب أدت إلى موت أعداد من المدنيين أغلبهم من الأطفال في مختلف أنحاء العالم بما يفوق جميع ضحايا أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ.