عائلة ضحية تحطم طائرة في إندونيسيا ترفع دعوى ضد شركة "بوينغ"

جهينة نيوز

رفعت عائلة أحد ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية، دعوى ضد شركة "بيونغ".

وجاء في بيان لشركة "Colson Hicks Eidso" للمحاماة التي تمثل مصالح العائلة: "لقد رفعنا الدعوى ضد شركة "بوينغ" في محكمة محلية في مقاطعة كوك بولاية ايلينويس التي يقع فيها مقر شركة "بوينغ" باسم زابونينا، وهما والدا الدكتور ريو ناندا براتاما الذي لقي مصرعه جراء سقوط طائرة "بوينغ 737 MAX 8" في البحر".

ونقل البيان عن المحامي كيرتس ماينر: "لا يتوصل المحققون عادة إلى استنتاجات حول المسؤولين (في مثل هذه الحوادث)... ونتيجة التحقيق الرسمي لن تحصل هذه العائلات على تعويضات. لذلك تلعب الدعاوي الشخصية في مثل هذه الكوارث دورا مهما للغاية".

وانطلقت طائرة "بوينغ 737 MAX" التابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية صباح 29 سبتمبر من مطار جاكارتا في اتجاه إحدى الجزر بالقرب من جزيرة سومطرة، وسقطت فى مياه البحر بالقرب من ساحل جاوة الغربية بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وتقع حطام الطائرة على عمق يتراوح بين 30 و40 مترا.

وأدت الكارثة إلى مصرع كل الركاب وأعضاء الطاقم الـ189. ولا تزال أسباب الكارثة غامضة حتى الآن.

وبعد الكارثة أصدرت شركة "بوينغ" إنذارا حول احتمال ظهور أخطاء في عمل بعض أجهزة الملاحة التي تزود بها الطائرات من هذا النوع.

وأعلن المحققون الإندونيسيون أن المعطيات التي حصلوا عليها من أحد الصندوقين الأسودين تدل على أن المعلومات حول سرعة وارتفاع تحليق الطائرة كانت غير صحيحة.