روسيا تشتري ذهبا بنحو 3.5 مليار دولار في شهر

جهينة نيوز

اتجهت روسيا مؤخرا نحو زيادة وتيرة شراء الذهب، وزادت خلال شهر أكتوبر الماضي احتياطياتها من المعدن النفيس بنحو 3.5 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن روسيا رفعت احتياطياتها من الذهب خلال الشهر الماضي من 77.491 مليار دولار إلى 81.055 مليار دولار، أي أنها زادت بـ3.564 مليار دولار.

ومنذ مطلع الجاري، اشترت روسيا ذهبا بقيمة 4.408 مليار دولار، حيث كانت قيمة احتياطيات المعدن الأصفر تبلغ في مطلع يناير 76.647 مليار دولار.

وبلغت احتياطيات الذهب ذروتها في مايو الماضي، حيث بلغت 81.146 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي الروسي.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب، والتي بلغت في نوفمبر بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي 2036.2 طن، وتقدمت روسيا بذلك على اقتصادات مثل الصين واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن احتياطيات روسيا من المعدن الأصفر تشكل 16.9% من إجمالي احتياطياتها، والتي بلغت مطلع الشهر الجاري 459.563 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.19% مقارنة بمطلع العام الجاري.

واتجهت روسيا في الآونة الأخيرة نحو شراء الذهب والتخلي عن الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، في ظل سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد موسكو.