اعتقال أرجنتينيين قبل قمة G20 يشتبه في صلتهما بحزب الله

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية أنه تم أمس الخميس اعتقال مواطنين أرجنتينيين بزعم الاشتباه بصلتهما بجماعة حزب الله اللبنانية قبل قمة G20 المقرر عقدها في بوينس إيرس نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشخصين اللذين يبلغان من العمر 23 و25 عاما اعتقلا في مسكن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وعثرت الشرطة في هذا المسكن على كمية من الأسلحة شملت بندقيتين وعددا من المسدسات وغيرها.

وذكرت الشرطة أيضا أنها وجدت أدلة على سفرهما إلى الخارج "بالإضافة إلى أوراق هوية باللغة العربية وصورة لراية حزب الله".

ولم تحدد الشرطة وجهة السفر أو وثائق الهوية، ولم تكشف عما إذا كان الرجلان أضمرا النية لمهاجمة قمة G20.

وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريسا بولريتس، و ذلك بحسب رويترز إن قوات الأمن متأهبة تحسبا لأي أنشطة مريبة قبل القمة.