عراقجي: واشنطن تتحدى سيادة أوروبا

جهينة نيوز

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن أميركا تتحدى سيادة الدول الأوروبية باستخدامها الدولار سلاحاً لفرض مطالبها اللامشروعة عليها.

وخلال لقائه في روما أمس الأمينة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية إليزابثا بلوني ومدير عام الشؤون السياسية في الوزارة سباستيانو كاردي قال عراقجي وفق ما نقلت وكالة ارنا: “الدولار أصبح سلاحاً بيد أميركا تستخدمه لفرض مطالبها اللامشروعة على شركائها الأوروبيين وهي عملياً تتحدى السيادة الوطنية للدول الأوروبية”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي في كل المجالات إضافة إلى الاتفاق النووي وقضايا الإرهاب والتطرف وأزمة المهاجرين وتهريب المخدرات.

وأكد الجانبان استمرار التعامل البناء وتعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة كسياسة مبدئية لطهران وروما وجدية الحكومات الأوروبية في إزالة العقبات التي تعترض التعاون الثنائي وخفض خطر الإجراءات الأميركية أحادية الجانب غير القانونية وتأثيرها على الشركات الأوروبية ومنها الإيطالية مع إيران إلى أدنى مستوى ممكن.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أعربوا في بيان مشترك صدر مؤخراً عن تنديدهم وأسفهم الشديدين لتجديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران.