واشنطن: إيران تريد إنشاء "داعش" بهذه المواصفات

جهينة نيوز

حذر مبعوث الخارجية الأمريكية إلى الجماعات الارهابية في سورية جيمس جيفري من أن إيران قد تحاول إنشاء تنظيم جديد على غرار "داعش"، وقال إن السعودية (التي أخذ داعش فكره من شيوخها) هي الشريك الأمثل للولايات المتحدة في التصدي لهذه الجهود.

وذكر جيفري، أثناء مشاركته في مؤتمر Defence One Summit السنوي السادس أمس الخميس، أن العمل العسكري المباشر ربما لن يكون كافيا لدحر إيران وشبكة حلفائها الإقليميين المتوسعة حسب تعبيره، مشددا على أن دول المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتخلص من نفوذ طهران في أراضيها, متجاهلاً أن المنطقة مشتعلة و تنزف الدم منذ أعلن جورج بوش ما أسماه الحرب على الارهاب التي نشرت الارهاب حول العالم و لاحقاً ما أسماه أوباما الربيع العربي.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلا إن الجمهورية الإسلامية "ستنشئ داعشا جديدا إذا لم نتوصل إلى جذور المشكلة"، مضيفا أنه في هذا المجال "لا شريك أفضل لدينا من السعودية.. ولا نستطيع مواصلة ما نفعله في المنطقة دونها".

و يذكر أن شركة تويوتا اليابانية أعلنت في وقت سابق أن سياراتها التي كانت بحوزة داعش و عددها بالآلاف كانت قد بيعت الى السعودية و قطر و الامارات و الاردن , و كشفت تقارير لاحقت مصادر أسلحة داعش أن غالبيته أسلحة داعش مصدرها آوروبا الشرقية و تم بيعها للسعودية.