سعودي يقتل مصريا بطريقة بشعة في السعودية.. والسبب عجيب

جهينة نيوز

أقدم مواطن سعودي في مدينة جازان، أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة "بامبرز".

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يدعى الشاب المصري المقتول أحمد طه ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية إحدى شركات الأدوية السعودية، وجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة "بامبرز"، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي، أمس الخميس وانتقم بقتله.