السباح السوري أيمن كلزية يتأهل إلى بطولة العالم في الصين

جهينة نيوز

تأهل لاعب منتخب سورية للسباحة أيمن كلزية إلى بطولة العالم التي ستقام في التاسع من الشهر القادم في الصين بعد إحرازه المركز العاشر في بطولة كأس العالم في سنغافورة.

وحقق كلزية رقماً سورياً جديداً عندما قطع مسافة سباق 200 متر فراشة بزمن قدره 1.57.50 دقيقة مساء أمس في بطولة كأس العالم في سنغافورة المؤهلة لبطولة العالم في الصين.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اتحاد السباحة فراس معلا: إن “السباحة السورية تواصل تألقها في المحافل العالمية فبعد تأهل آزاد برازي مؤخراً إلى بطولة العالم في الصين ها هو كلزية يحقق رقماً سورياً جديداً ومؤهلاً إلى البطولة نفسها” مشيراً إلى أن السباحتين بيان جمعة وإنانا سليمان ستشاركان أيضاً في بطولة العالم ببطاقتي دعوة من الاتحاد الدولي للسباحة.

وأضاف معلا: إن بيان جمعة عادت إلى مستواها الحقيقي بعد غياب نحو سنة عن السباحة بسبب الإصابة فتألقت في بطولة فرنسا الدولية وحققت ميداليتين (ذهبية وفضية) وأرقاماً سورية جديدة لافتاً إلى أن السباحة إنانا سليمان ورغم صغر سنها 14 عاماً الا انها اثبتت جدارتها محليا عندما سجلت رقمين سوريين جديدين في سباقي 200 متر و400 متر حرة وستكون مشاركتها في بطولة العالم مفيدة جداً لها لكي تدخل أجواء المنافسات العالمية.

يشار إلى أن اتحاد السباحة من أكثر اتحادات الألعاب التي حققت إنجازات العام الماضي على الصعيد العربي والآسيوي والدولي.