الحريري يعلق على قرار السعودية بمحاسبة المتهمين بقتل خاشقجي!

جهينة نيوز

رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بإعلان النيابة العامة السعودية ملابسات جديدة حول في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال الحريري في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة إن "قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة".

‎يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت، ان الخميس، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان خاشقجي اختفى يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخلاص وثيقة زواج.

وباشرت الشرطة التركية إجراءات التحقيق في اختفاءه بعد تلقيها إفادة بذلك من خطيبته المواطنة التركية خديجة جنكيز؛ وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وأكد المسؤولين السعوديون على أن المتهمين ستجري محاكمتهم بالمملكة، فيما طالب نظرائهم الأتراك بمحاكمتهم في محل وقوع الجريمة، مدينة إسطنبول.