تركيا: لن نربط مصير كولن بقضية خاشقجي!

الجمعة, 16 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:54 | سياسة, عالمي

تركيا: لن نربط مصير كولن بقضية خاشقجي!

جهينة نيوز

استبعدت تركيا إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إذا طردت واشنطن رجل الدين فتح الله كولن الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن محاولة انقلاب قبل عامين.

وذكرت محطة (إن.بي.سي) يوم امس الخميس أن إدارة ترامب تدرس سبل لإخراج كولن من أراضيها وإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية في قضية مقتل خاشقجي. وقال البيت الأبيض إن هذا التقرير ”غير دقيق“.

وقال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل كولن، الذي تطالب تركيا بتسليمه منذ وقت طويل، والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الشهر الماضي موضوعان منفصلان.

وقال المسؤول ”لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله كولن“.

وأضاف ”ليست لدينا نية للتدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني“.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا