طائرات صينية من دون طيار بمقدورها تغيير طبيعة العمليات الحربية في المستقبل

جهينة نيوز

كشفت الصين في معرض "China Airshow-2018" الصيني الدولي للطيران الذي انتهت أعماله مؤخرًا في جوخاي عن طائرات من دون طيار بمقدورها تغيير طبيعة العمليات الحربية في المستقبل.

ومن المعروف أن جيوش كل البلدان الرائدة تدرس حاليًا تكتيك استخدام سرب من الطائرات من دون طيار يسمح لها بتسيير عدد كبير من طائرات الاستطلاع الضاربة من دون طيار في وقت واحد، الأمر الذي يفتح أمامها إمكانيات واسعة في ميدان القتال، حيث يمكنها من التدمير الفعال لكل أنواع الأهداف القتالية وتجنب خسائر جسيمة في الأرواح.

وكشفت الصين لأول مرة في معرض "China Airshow-2018 " عن منظومة تسمى بـ " Суорм " (السرب) قامت بتصميمها شركة Norinco الصينية ، كما كشفت في الوقت نفسه عن سيناريوهات تكتيكية لسرب من الطائرات والمروحيات المتعددة المراوح من دون طيار بمقدورها تغيير طابع العمليات الحربية إلى حد بعيد.

وقال ناطق باسم الشركة إن تلك السيناريوهات تقضي بإمكانية توجيه ضربة قاصمة للعدو وتُظهر القدرة على البقاء في ميدان القتال وتعدد المهام في استخدام الأسلحة الجوية والبحث عن الأهداف واستطلاعها وتوجيه ضربات في منطقة محددة لها.

ويمكن أن تتزود الطائرة من دون طيار التي تعتبر جزءًا في سرب الطائرات من هذا النوع بصاروخي" Blue Arrow 5 " أو " Blue Arrow 7 " الموجهين الصينيي الصنع، وأسلحة جوية أخرى مثل الذخائر النازلة جوًا بالمظلات والقنابل الجوية وقواذف القنابل والرشاشات وحتى صواريخ "جو – جو".

أما صاروخ Blue Arrow 7 " فتم تزويده برأس موجهة بالليزر بمقدوره خرق الدروع بسماكة 1400 ملم.

وقال الناطق إن عدد الطائرات من دون طيار في السرب قد يبلغ 10 طائرات أو 15 طائرة ترتبط ببعضها في شبكة معلوماتية واحدة. ولم يستبعد التكامل بينها في المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي.