شركة "نايكي" تحتفل بميلادها مع برشلونة بقميص جديد

جهينة نيوز

أطلقت شركة "نايكي" الأمريكية المتخصصة بصناعة الملابس والأدوات الرياضية قميصا خاصا لنادي برشلونة الإسباني.

القميص الخاص الذي أطلقته الشركة، اليوم الجمعة، يعد احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على الاتفاقية التي وقعت بين الشركة الأمريكية والنادي الإسباني لحقوق الرعاية.

فبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، فإن القميص الجديد الذي تم طرحه بشكل تذكاري يجسد مرور 20 عاما من الشراكة.

القميص التكريمي يضم جميع الرسوم والخطوط التي حملتها القمصان السابقة على مدار العشرين عاما.

يذكر بأن نادي برشلونة تم تأسيسه في عام 1899 على يد مجموعة من اللاعبين من جنسيات سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية، بقيادة الإسباني خوان غامبر.

ليصبح النادي بعدها رمزا لإقليم كتالونيا ولاستقلاله عن إسبانيا، ويعتبر النادي الإسباني أحد أكثر الأندية الإسبانية نجاحا على الصعيد المحلي والأوروبي، إلى جانب منافسه الدائم ريال مدريد.