الحرارة اقل من معدلاتها وهطولات غزيرة في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية

جهينة نيوز

تنخفض درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها ب 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية مرفقة بكتلة هوائية رطبة يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا فوق المنطقة الشمالية الغربية والساحلية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كيلومترا بالساعة أحيانا وجنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.