القحطاني يتصدر قائمة عقوبات قاتلي خاشقجي!

جهينة نيوز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا أمس الخميس لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية سعود القحطاني، الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا، قالت تركيا إنه ضالع في مقتل خاشقجي.

وكان القحطاني الذي يعتبر الذراع اليمني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أقيل من منصب مستشار بالديوان الملكي، وهو من أكبر الشخصيات الضالعة في الواقعة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وبدأ القحطاني العمل بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله وترقى حتى أصبح كاتم أسرار في الدائرة المقربة للأمير محمد.

وذكرت "رويترز" أنه بناء على تكليفه بمواجهة ما يوصف بالنفوذ القطري على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القحطاني "تويتر" لمهاجمة الانتقادات الموجهة للمملكة بشكل عام.

وبحسب مصادر قريبة من خاشقجي والحكومة حاول القحطاني استمالة الصحفي ليعود إلى المملكة بعدما انتقل إلى واشنطن قبل عام خشية التعرض لأعمال انتقامية بسبب آرائه.

وقال مسؤول سعودي كبير إن القحطاني خول لأحد مرؤوسيه هو ماهر مطرب تنفيذ ما قال إنه كان يفترض أن يكون تفاوضا على عودة خاشقجي إلى المملكة. وأضاف المسؤول أن القحطاني أمد مطرب أيضا بمعلومات لم يحددها مبنية على محادثاته السابقة مع خاشقجي.

وتعتبر العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي.

وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد.

وقال وزير الخزانة، ستيف منوتشين، في بيان: "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم".