الكشف عن دعم مالي ألماني "للمعارضة المسلحة" في سوريا

جهينة نيوز

صرح مسؤول ألماني بأن بلاده قدمت دعمًا ماليًا إلى "المعارضة المسلحة السورية".

وكشف فالتر ليندنر وكيل وزارة الخارجية الألمانية للنائبة افريم زومّر التي تمثل الحزب اليساري في البرلمان الألماني أن ألمانيا وفرت دعمًا ماليًا لمجموعات مسلحة في سوريا.

فمثلا أفادت الصحافة الألمانية بأن ألمانيا سلّمت فصائل "المعارضة" السورية ما لا يقل عن 37.5 مليون يورو في صورة "الدعم المالي لإعادة الإعمار وإغاثة الناس".

وإجمالاً حصلت فصائل "المعارضة المسلحة" السورية من الحكومة الألمانية على حوالي 49 مليون يورو.

وقالت زومّر إن الحكومة (الألمانية) لا تريد الإفصاح عن ذلك خشية أن تثير هذه المعلومات استياء روسيا وتركيا.

وأشارت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أنه تم الإفصاح عن الدعم المالي الألماني "للمعارضة" السورية بعد أن انضمت ألمانيا إلى المباحثات التركية الفرنسية الروسية المتعلقة بحل الأزمة السورية سلميًا.

ويرى خبراء أن حقيقة توفير الدعم المالي الألماني السري للمجموعات المسلحة يمكن أن تسبب مشاكل بين ألمانيا والدول المرتبطة بالحكومة السورية بخاصة روسيا وإيران.