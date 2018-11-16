ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

وتريد السعودية التي تقود المنظمة بحكم الأمر الواقع أن تقلص أوبك الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، وفقا لما قالته مصادر لرويترز خلال الأسبوع الجاري.

وستكون السعودية راغبة في مشاركة روسيا كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من يناير كانون الثاني 2017، على الرغم من أن روسيا لم تتعهد إلى الآن بتجديد أي إجراء مشترك.

وبينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.

وزاد الإنتاج الأمريكي بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

والإنتاج الأمريكي القياسي يعني أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2017.