الغارديان: حكم الإعدام على 5 سعوديين هدفها حماية ابن سلمان من قضية خاشقجي

جهينة نيوز

واصلت الصحف البريطانية تغطيتها لملف اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونشرت الغارديان موضوعا لمارتن شولوف محرر شؤون الشرق الأوسط عنونه بشكل مباشر قائلا "السعوديون يسعون لحماية ولي العهد بالسعي لإصدار حكم الإعدام في قتل خاشقجي".

ويقول شولوف إن الادعاء العام في السعودية أعلن نيته المطالبة بإعدام خمسة من المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال جمال خاشقجي سواء عبر إصدار الاوامر أو التنفيذ معتبرا أن هذه الخطوة هي الأحدث في مسلسل تسعى من خلاله السلطات السعودية إلى إبعاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد عن الجريمة البشعة.

ويضيف شولوف أن المتحدث باسم المدعي العام السعودي قال إن الأمير محمد بن سلمان ليس متورطا في الجريمة مطالبا تركيا بتسليم الأشرطة والتسجيلات التي تمتلكها وتوثق عملية الاغتيال.

ويشير شولوف إلى أنه بعد دقائق خرجت وزارة المالية الامريكية لتعلن عقوبات على 17 متهما في الجريمة فيما يبدو أمرا منسقا لدعم الرواية السعودية عن الجريمة موضحا أن الولايات المتحدة حاولت سابقا إبعاد الأمير محمد بن سلمان عن الجريمة عبر دعم رواية السعودية السابقة بأن قتلة مارقين هم من ارتكبوا الجريمة دون علم ولي العهد.

ويضيف شولوف أن تركيا تعتقد أن محمد بن سلمان أصدر أوامر الاغتيال بنفسه وتسعى لعزله عن دائرة الحكم في السعودية عبر مسلسل طويل من الادلة والتسريبات التي جعلت القضية محط الانتباه وشوهت صورة ولي العهد في أعين شركائه على المستوى الدولي في أكبر فضيحة تطال آل سعود منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول عام 2001.