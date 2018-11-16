البنتاغون يكشف عن التكلفة المتوقعة لإنشاء القوات الفضائية!

جهينة نيوز

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم امس الخميس 15 تشرين الثاني/نوفمبر إن إنشاء القوات الفضائية قد يكلف الولايات المتحدة ما بين 5-10 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة "هيل" عن شاناهان إن تكلفة إنشاء القوات الفضائية تتألف من "رقم واحد وليس رقمين"، مشيرا إلى أن الحديث يجري عن مبلغ 5-10 مليارات دولار وأضاف أن المبلغ قد لا يتجاوز 5 مليارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير سلاح الجو هيذر ويلسون كانت صرحت في أيلول/سبتمبر أن تكلفة إنشاء القوات الفضائية تشكل نحو 13 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار خلال السنة الأولى و4 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد مهمة إنشاء قوات فضائية كنوع منفصل من القوات ودعا إلى الهيمنة في هذا المجال.