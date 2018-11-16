تصدير البطاطا من سوريا ممنوع!

جهينة نيوز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بوقف تصدير مادة البطاطا الطازجة اعتباراً من 15/11/2018 ولغاية اليوم الأخير من شهر كانون الثاني العام المقبل 31/1/2019 على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وبينت مصادر الوزارة أن هذا القرار اتخذ بعد توافق بين الوزارة ووزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بعد ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأخير من كانون الثاني المقبل هو تاريخ بداية إنتاج العروة القادمة منوهة إلى أنه لم يتم منح أية إجازة استيراد لهذا المنتج خلال العام الحالي والماضي.

وتواصل أسعار الخضار و الفواكه في سورية عموماً و البطاطا بشكل خاص ارتفاعات قياسية تجاوزت القدرة الشرائية للأسرة السورية قياساً عما كانت عليها قبل الحرب والتي كانت تعتبر أسعارها الأرخص عربياً.