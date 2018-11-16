عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا وصل 66 والمفقودين أكثر من 600 شخص

جهينة نيوز

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في شمال ولاية كالفورنيا الأميركية ليصل إلى 63 شخصا وأكثر من 630 شخصا في عداد المفقودين.

ووفقا لقناة "أم بي سي" التلفزيونية بالإشارة إلى السلطات المحلية، لقى 3 أشخاص آخرين مصرعهم جراء الحرائق في جنوب الولاية، ليصل بهذا عدد القتلى إلى 66 شخص.

هذا وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 56 شخصا و130 في عداد المفقودين جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي أس بي واي" التلفزيونية عن رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، كوري هونيا قوله، إنه تم إخماد الحريق بنسبة 35 بالمئة، وأن الحريق دمر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

ووفقا لرئيس الشرطة، يعد الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات في كاليفورنيا بالـ "كارثي".

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويعد الأسوأ بتاريخ الولاية.

والجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائما ما تتعرض لحرائق الغابات حيث تلُتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا، فإن مساحة الحرائق في الـ 5 السنوات الأخيرة من نفس الوقت تقدر بمساحة لوس أنجلوس.