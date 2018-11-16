كريستيانو رونالدو ينفق 31 ألف يورو في سهرة واحدة !

جهينة نيوز:

أنفق نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، حوالي 31 ألف يورو خلال 15 دقيقة فقط في مطعم فاخر في لندن، بصحبة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو رونالدو جونيور .

و بحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية أن رونالدو دفع 31 ألف يورو ثمناً لزجاجتي نبيذ فقط، أثناء تناولهما عشاء فاخرا في مطعم "سكوت" الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي "مافير" في لندن.

إذ قام بطلب أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم. وكانت زجاجة النبيذ الأولى من "ريتشبورغ" الفرنسي، وبلغت قيمة الزجاجة 20 ألف يورو، فيما كان النوع الثاني نبيذ "بوميرول"، الذي بلغ ثمنه 10 آلاف يورو