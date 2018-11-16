الخارجية الأمريكية : التحقيق السعودي خطوة في الاتجاه الصحيح

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:32 | سياسة, عربي

الخارجية الأمريكية : التحقيق السعودي خطوة في الاتجاه الصحيح

جهينة نيوز

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أنّ التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، هي "خطوة أولى جيدة في الطريق الصحيح"،

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت السلطات السعودية إلى المضي قدماً في تحقيقاتها كما لم تستبعد فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات.

وقالت: "مستمرون في جمع المعلومات وتحليلها في قضية خاشقجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها". وتابعت: "نسعى لكشف الحقائق والتشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".


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