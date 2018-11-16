أبراج يوم الجمعة 2018/11/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٦/ ١١: إيجابي متحرك وسريع يحب الثراء صادق متفائل، منفتح على الناس، يحب الخير والعدل لكن أحيانا يسيء النية للاخرين إلى حد التهور أحيانا، هذه السنة فيها شيء يتعلق بزواج او طلاق، ارباح بمجال تجاري او عقاري، قضايا قديمة تنتهي بايجابيات وحب للبعض، فرص وحسم لامور خاصة وحركة كبيرة للبعض، انت كالشمس ستشرق من الشرق

الحمل: تغييرات مهمة تطال موقعك او صورتك، قم بواجباتك ولا تتقاعس واحذر المواقف المتشنجة فقد تدخل أماكن فيها مجازفات وتهور، فترة غير مناسبة للاقدام على خطوة جديدة، تاخير بالمعاملات، بلبلة بنهارك

الثور: تتحضر للقاء مهم وتعول عليه، اجواء جيدة تبشر بنشاطات خارج إطار عملك، تشحن معنوياتك وطاقتك، يناسبك مع الاصدقاء، تتعاون مع أصدقاء أو غرباء، تتم عمل او مهمة مما يشجعك لتظافر الجهود، نهار سهل لاحياء العلاقات العامة، يوم جيد ضمن المجموعات وتتعرف لوجه جديد

الجوزاء: يوم للعمل وأضواء تتسلط عليك مسؤولية جديدة تطفو على السطح، يصعب عليك تسوية أعمالك، ترى ان وجهة النظر مخالفة لك، تثبت جدارتك، تطلب مساعدة وقد تعاقب على امور لا تفهم الاهربن فيها، انتبه للمواقف الايجابية والبناءة، نهار متوتر على صعيد مسؤولية

السرطان: نشاط وحركة وتواصل، ظروف تناسب توقعاتك ورغباتك، عندك عمل مثابرة وتاخذ براي الاخرين لتحل بعض المشاكل التي كانت سابقا، اداء الواجب يكون لمسافات بعيدة، تسكنك مشاعر غريبة

الاسد: اعتمد على الحدس لأنه يدلك على الطريق، فرص ومبالغ محتملة، تأمين ورسوم وتحكي بإرث، توقيع ملفات، غربل الافكار حتى تصل إلى قاسم مشترك، نهار جيد لجرد الحسابات مشتركة، برنامج توفير وجمعيات ، امور استشفائية او زيارة طبيب، حرب باردة تشن عليك بالفواتير

العذراء: انتبه من التسرع والكلام والجارح اذا اردت اتمام نهارك بنجاح، انت على علاقات شخصية، خلافات وتازم مع الشركاء، سارع للتهدئة والملاطفة وتابع ملفاتك لانه لا يناسبك ان تضيع وقتك الثمين، اذا عبرت عن استيائك بتهور وعصبية يمضي النهار بعرقلة وتأجيل

الميزان: عمل كثير أو رغبة بتغيير مهني او ملاحقة اعمال سرية او تكتشف اسرار، لكن لا تترك مخاوفك تسيطر عليك، جدول أعمالك طويل ومتقلب واعصابك تحتاج الراحة، قلة حظ وانت اكثر الناس استعدادا لتلبية عملك لكنك بحاجة لشخص يقف الى جانبك وتطلب مساعدة حتى تصل لشاطئ الأمان

العقرب: انت على موعد مع الحظ الجيد، لا تتافف، ثابر وكرر محاولاتك لانك تتميز عن الاخرين بدقة عملك وتفانيك، علاقاتك متينة ورومنسية، تفرح لتجاوب الحبيبي معك، لقاءات ايجابية مع الاطفال، كن جاهزا لتسوية الامور وتقريب وجهات النظر

القوس: تعيش لحظات محرجة قد تتاخر اعمالك وقد تتذمر، تتابع اعمالك وتلاحقها شخصيا، لاتستفز احدا لان اليوم دقيق، عبر عن رايك بهدوء، استعد للتغييرات على عدة محاور، نشاطات عائلية

الجدي: أجواء انفراج وبدايات جديدة، توقع ازدهار علاقاتك الجدية مع الجيران والاحبة، ارتباطات رسمية، طلباتك مع الاشقاء، تتفادى التعقيد وابق ضمن العائلة، انت بحاجة لجمع المعلومات، احتمال احد من محيطك يطلب منك مساعدة في مشاريع اعلامية او اعلانية، حظك جيد، تسعى جاهدا لتحصل على على مركز

الدلو: عدة مكافآت ولا سيما من هدايا ومكاسب، جهود سابقة بذلتها، تأخذ تعويض عليها، أو مواجهات متعلقة بشؤون مالية، لا تعر أهمية للموضوع، تتصرف بهدوء حتى تدفع المال، عنوان نهارك المال، تخوض اليوم بحماس وهمة عالية من اكثر من اي وقت مضى

الحوت: القمر ببرجك وهذا امر استثنائي يعزز لك الروابط على كل انواعها، تلفت الانظار وتسحر كل من يقترب منك، تقوي الرومنسية، المحاولات الفاشلة تحرز انتصارا، اليوم واعد وناجح بوصول القمر لبرجك، الطريق مختلف والحيوية والنشاط مختلفة، تستمتع بكل ما تقوم به، فترة ايجابية لك