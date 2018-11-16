سيول في بعض المناطق .. تفاصيل طقس الغد

جهينة نيوز

يستمر الجو خلال ساعات الليل غائماً جزئياً إلى غائم وماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة وفق المتنبئ الجوي رضوان عيسى.

وحذر عيسى من تشكل السيول في المنحدرات والوديان نتيجة الأمطار الغزيرة مبيناً أن الفرصة تبقى مهيأة نهار يوم غد لهطولات مطرية فوق مناطق متفرقة قبل أن تزداد الفعالية الجوية من جديد خلال ساعات المساء بدءاً من المناطق الغربية ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً.

وأشار عيسى إلى أن درجات الحرارة ستنخفض غدا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات في معظم المناطق متوقعا أن تبقى الحالة الجوية على ما هي عليه حتى مساء يوم السبت ليميل بعدها الجو إلى الاستقرار.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج وذلك حسب النشرة الجوية الصادرة عن مديرية الارصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 14/9

المنطقة الجنوبية 15/10

المرتفعات الجبلية 10/3

المنطقة الوسطى 16/8

المنطقة الساحلية 19/11

المنطقة الشمالية 16/7

منطقة الجزيرة 18/10

المنطقة الشرقية 17/8

منطقة البادية 17/7