نوال الزغبي تنهي الجدل حول دخولها عالم التمثيل

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:52 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نوال الزغبي تنهي الجدل حول دخولها عالم التمثيل

جهينة نيوز

أنهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل حول شائعات دخولها إلى عالم التمثيل ، بنشرها تغريدة على موقع تويتر قالت فيها : مش همثل.

وانهالت التعليقات من جانب متابعي الزغبي الذين توقعوا مشاركتها بفيلم من إنتاج محمد السبكي من خلال غنائها الشارة فقط.

بينما طلب منها الآخرون الدخول إلى عالم التمثيل ، لأنهم يشعرون أن قدراتها التمثيلية عالية وتؤهلها لتصبح نجمة بهذا المجال.

من جانب آخر أكدت الفنانة نوال الزغبي بأنه عرض عليها التمثيل مع الفنانين عمرو دياب وأحمد زكي لكنها رفضت ، لأنها لا تحب التمثيل.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا