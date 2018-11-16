نوال الزغبي تنهي الجدل حول دخولها عالم التمثيل

جهينة نيوز

أنهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل حول شائعات دخولها إلى عالم التمثيل ، بنشرها تغريدة على موقع تويتر قالت فيها : مش همثل.

وانهالت التعليقات من جانب متابعي الزغبي الذين توقعوا مشاركتها بفيلم من إنتاج محمد السبكي من خلال غنائها الشارة فقط.

بينما طلب منها الآخرون الدخول إلى عالم التمثيل ، لأنهم يشعرون أن قدراتها التمثيلية عالية وتؤهلها لتصبح نجمة بهذا المجال.

من جانب آخر أكدت الفنانة نوال الزغبي بأنه عرض عليها التمثيل مع الفنانين عمرو دياب وأحمد زكي لكنها رفضت ، لأنها لا تحب التمثيل.