البنتاغون يشتري 255 شبح اف-35 و لكنها ليست للجيش الامريكي

جهينة نيوز

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا مع شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) لتوريد 255 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "إف-35".

وبلغ إجمالي الصفقة أكثر من 22 مليار دولار، ويجب تسليم جميع الطائرات للبنتاغون قبل عام 2023، وفق وكالة "فيستي".

ومن المثير للاهتمام، أن القوات المسلحة الأمريكية ستحتفظ فقط بـ64 طائرة من طراز "إف-35أي"، و 26 طائرة "إف-35بي" و16 طائرة "إف-35سي". أما بقية الطائرات فستبيعها لبلدان أخرى. على سبيل المثال، تريد المملكة المتحدة فقط الحصول على 138 طائرة "إف-35" جديدة، بينما أستراليا 100 طائرة.

يختلف سعر الإصدارات المختلفة للمقاتلة بشكل ملحوظ. حيث يبلغ سعر المقاتلة "إف-35أي" حوالي 94 مليون دولار، بينما سعر المقاتلة "إف-35سي" حوالي 121 مليون دولار. وأغلى مقاتلة هي "إف-35بي"، حيث يبلغ سعرها نحو 122 مليون دولار.

وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط، وكذلك تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كم/ ساعة) ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلو متر، وقادرة على حمل 6 طنا من الصواريخ، ويبلغ طولها 15.7 متر وارتفاعها 4.3 متر، وباع الأجنحة 10.7 متر

هذا وتتمتع طائرة "إف-35" بالقدرة على تفادي المضادات الأرضيّة، وتتركب المقاتلة من 300 ألف قطعة، وخوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، وخزان الوقود يتسع لـ 18000 ليتر أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة "إف-16"، وعلى طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي ان يعرف 500 مصطلح عن الطائرة ليتمكن من تفعيلها.