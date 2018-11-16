لوبيز يفسر أزمة ديمبلي في برشلونة

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:42 | رياضة, كرة القدم

لوبيز يفسر أزمة ديمبلي في برشلونة

جهينة نيوز

أكد جيرارد لوبيز المدرب السابق لفريق الرديف ببرشلونة بأن الفرنسي عثمان ديمبلي يعيش في عالمه الخاص ، وهذا ما يؤثر عليه في الفترة الأخيرة.

ونوه بأنه لم يصبح نجماً عالمياً حتى الآن لأنه صغير جداً ، ولديه القليل من الخبرة ، لكنه جاء مكان نيمار وثمنه مرتفع جداً.

وأشار بأنه إذا نجح مع برشلونة سوف ينسى المشجعون كل شيء ويحبونه ويبدؤون بالتصفيق له ، لأن عشاق برشلونة ذاكرتهم قصيرة ، فنيمار و رونالدينو و روماريو لم يكونوا الأكثر انضباطاً في العالم ، لكنهم كانوا يجيدون في الميدان ، لذا لم تكن الجماهير تهتم لو لعب ديمبلي بمستوى عالي سوف يصبح رمزاً للجماهير.

وقال لوبيز : لقد حمل مسؤولية ثقيلة منذ اليوم الأول له في برشلونة ، ليس من السهل التأقلم بنادي جديد ومع لغة جديدة وطريقة لعب مختلفة ، علينا أن نتذكر أنه في الموسم الماضي أصيب 4 أشهر أيضاً ، عملياً لقد خسر موسماً كاملاً.

يذكر أن ديمبلي واجه انتقادات واسعة هذه الفترة في ظل عدم التزامه في برشلونة.


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