الأونروا: نقل السفارة الأمريكية أدى إلى زعزعة الاستقرار في غزة

جهينة نيوز

قال المفوض العام للأونروا، بيير كراهينبول، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أدى إلى زيادة القلق ومزيد من زعزعة الاستقرار في غزة.

وقال بيير "لا يمكنني التعليق بصفتي عامل في المجال الإنساني، على قرارات زعماء الدول، فيما يتعلق بمقاييس الاستقرار في المنطقة، لكن بالنيابة عن الأونروا، لا أستطيع إلا أن أقول إن البيان الأمريكي خلق قلقا إضافيا في المنطقة، وهذه الزعزعة جادة للغاية".

ووفقا له، فإن القرار الأمريكي لم يؤثر بشكل مباشر على عمل الأونروا، ولكن "كان له تأثيره على المستوى العاطفي، وكذلك على المادي، وعلى الأمن بسبب المظاهرات".

وأشار رئيس الأونروا إلى أنه منذ شهر مارس/ آذار من هذا العام، أصيب حوالي 22 ألف شخص جراء المظاهرات.

وأشار "هذا أكثر مما أصاب الناس خلال حرب عام 2013، وهذا يبين لنا المخاطر التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الموقف الأمريكي بخصوص القدس باعترافه بها عاصمة لإسرائيل، مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.

واستخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار عربي، قدمته مصر في مجلس الأمن، سابقا، يدعو لعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ورفض إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، وعدم إجراء أي تغيير على وضعها القانوني، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى عرض المسألة على الجمعية العامة للأمم المتّحدة.