فضيحة... انفجار أول

جهينة نيوز:

أصيب مستخدم هاتف "آيفون X" خلال الأيام القليلة السابقة، بصدمة، بعدما انفجر جهازه، في أول حادث من نوعه متعلق بأحدث هواتف شركة "أبل" الأمريكية.

وأبلغ المستخدم، المدعو راحل محمد، وهو مقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، شركة "أبل" عن تعرض هاتفه لدرجة حرارة مرتفعة ترتب عليه خروج دخان منه، قبل أن ينفجر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار راحل محمد، إلى أن هاتفة "آيفون X" أصبح ساخن بشكل مفاجئ، بعد أن قام بتثبيت نظام تحديث "آي أو إس 12.1" على الجهاز.

وشارك محمد في شكواه صورا لهاتفة المنفجر.

وقال إنه بعد تحميل نظام التحديث، استخدم شاحن الهاتف "يو إس بي سي" بقدرة 30 وات، من تصنيع شركة "أبل"، ولكن عندما فصل الجهاز عن الشاحن فوجئ بأنه ساخن جدا، وانبعث منه دخان رمادي.

من جانبها، ردت شركة "أبل" على راحل محمد، قائلة له: "هذا بالتأكيد ليس سلوك متوقع، ارسل رسالة مباشرة لنا عبر قسم الدعم حتى نتمكن من تفحص المشكلة".

وتكهن بعض المغردين بأن هذه المشكلة قد تكون ناتجة عن خلل في بطارية الليثيوم الخاصة بهاتف "آيفون".