العلماء يكشفون .. لماذا العرب يحبون القهوة

جهينة نيوز:

اكتشف العلماء طفرات تجعل الشخص يشرب الكثير من القهوة، ووجدوا تفسيرا غير متوقع لإدمان الناس على هذا الشراب المر.

تساءل العلماء عن سبب إدمان سكان أثيوبيا والبلاد العربية على القهوة المرة الذي ظهر من خمس قرون تقريبا.

فحصت كورنيلز وزملاءها بيانات التي جمعها البنك الحيوي البريطاني، خلال دراسة الجينات والعادات الغذائية لنحو نصف مليون شخص في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقارن علماء الوراثة بعد الحصول على هذه البيانات، أذواق البريطانيين مع طفرات جيناتهم التي تتحكم في الإحساس بالحامض والحلو والمر والمذاقات الأخرى.

وقد تبين أن الأشخاص التي وجدت في جيناتهم طفرات متعلقة بالحساسية تجاه الكافيين زادت محبتهم للقهوة، ويشار أنه كان لديهم انخفاض في مستوى الإحساس بالمرورة.

ومن المثير للاهتمام أن حاملي طفرات "القهوة" لم يعجبهم الشاي وشرب الخمر نسبة للمتطوعين الآخرين. ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين يشعرون بمذاق الكينين والمواد الصناعية المرة لم يعجبهم الكحول أو الشاي أيضا، ولكنهم لم يشعروا بالحاجة للافراط بشرب القهوة.

ويأمل العلماء في المستقبل القريب كشف حقائق أخرى عن طبيعة التذوق لدى الإنسان