القراصنة يتمكنون من سرقة الصور المحذوفة من هاتف "آيفون إكس"

جهينة نيوز:

وجد الخبيران في مجال الأمن الإلكتروني، ريتشارد تشو وأمات كاما، ممثلي فريق "Fluoroacetate" طريقة لسرقة الصور المحذوفة من هاتف "آيفون إكس" (iPhone X).

وأظهر الخبراء هجومهم أثناء منافسة "Mobile Pwn2Own" في طوكيو وحصلوا على مكافأة قدرها 50000 دولار من المنظمين لكشفهم الثغرة.

الجدير بالذكر أنه في نظام هاتف "الآيفون" عندما تقوم بحذف الصورة يقوم بتنبيهك عن أن الصورة سيتم حذفها من الخدمة السحابية على جميع الأجهزة، وعندما يؤكد المستخدم هذا الإجراء، يتم نقل الصورة إلى المجلد "المحذوف مؤخرًا"، حيث يمكن استعادتها أو حذفها نهائيًا، وإن لم يقم المستخدم بفعل أي شيء يتم حذفها بعد 30 يوما بشكل تلقائي.

وقام الخبراء بالهجوم على هاتف "آيفون إكس" الذي يعمل بإصدار"iOS 12.1" الأحدث، حيث تمكنوا من الوصول إلى مجلد "المحذوف مؤخرا" وتمكنوا من الاستيلاء على الصور المحذوفة.

وأشار الخبراء أنه يمكن تنفيذ الهجوم عبر شبكة "الواي فاي" في المقاهي أو المطارات، وقد أبلغوا شركة "آبل" عن وجود الثغرة، ولكن إلى الآن لم يتم إصلاحها.