الكشف عن نظام غذائي دائم الفائدة

جهينة نيوز:

يعد نظام "كيتو دايت"، والوجبات الغذائية مع كمية صغيرة من الكربوهيدرات لا تصبح أقل فائدة مع مرور الوقت وحتى تساعد على فقدان كميات أكبر من الدهون.

أعلنت كارا إيبلينغ من جامعة هارفارد الأمريكية، أظهرنا أنه ليس كل السعرات الحرارية تؤثر على جسمنا بنفس القدر، لذلك فإن الشخص الذي يتبع هذا النظام الغذائي سيفقد نحو تسعة كيلوغرامات أكثر من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أخرى، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "BMJ".

ويتألف النظام الغذائي، كيتو دايت، من البروتينات والدهون، ويتم استبعاد الكربوهيدرات بشكل كامل تقريبا. مع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى حقيقة أن الجسم قد أعيد بناؤه ويبدأ في التخلص من رواسب الدهون للحصول على الطاقة، ويقول علماء البيولوجيا الأمريكية إن هذا النظام الغذائي قادر حقاً ليس فقط على إظهار النتائج الملموسة، ولكن أيضاً لا يفقد فعاليته مع الوقت.

ويؤكد العلماء في دراسة أخرى أهمية نظام اليوم للتمثيل الغذائي في كل من الحالات النشطة والسلبية، ويوصي الخبراء بالاستيقاظ والاستلقاء في نفس الوقت، والمحاولة بعدم الابتعاد عن الإيقاعات البيولوجية.

وفي بحث مشابه، أكد العلماء على ضرورة استبدال اللحوم الحمراء بالبيضاء الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية.