وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد الياباني: لم أستخدم الكمبيوتر في حياتي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد في اليابان يوشيتاكا ساكورادا إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو عام 2020.

وذكرت رويترز أن ساكورادا قال حين سأله نائب معارض خلال اجتماع لجنة برلمانية امس عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر “لم أستخدم جهاز كمبيوتر”.

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسؤولا عن الأمن الإلكتروني أجاب الوزير “إن السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه بالإضافة إلى الحكومة الوطنية” معبرا عن ثقته في أنه لن تكون هناك أي مشكلات.

وعين يوشيتاكا ساكورادا 68 عاما في المنصبين الشهر الماضي وهو لم يتول أي مناصب وزارية من قبل.