الصحف الرسمية السورية تعود لقرائها في الحسكة بعد انقطاع لسنوات

جهينة نيوز:

بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات عادت الصحف الرسمية السورية إلى أسواق مدينة الحسكة التي منعتها الحرب الإرهابية من الوصول إلى القراء حيث وزعت اليوم أول دفعة من الصحف الصادرة عبر الخطوط الجوية.

و أشار آدم محمد مدير عام الشركة السورية لتوزيع المطبوعات أنه في خضم عملية إعادة الحياة لطبيعتها لأهالي مدينة الحسكة كان لا بد من إيصال الصحف السورية لهذه المدينة بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات لافتا إلى أنه سيتم نقل الصحف بالتعاون مع المؤسسة العربية السورية للطيران.

وحول منافذ وآلية التوزيع أوضح محمد أنه سيكون من خلال وكيل معتمد بالمحافظة وستوزع الصحف على الجهات الرسمية والأسواق كما ستكون عملية وجودها مرتبطة برحلات الطيران وكمياتها متصاعدة وفقا للإمكانيات.

بدوره قال مسؤول التوزيع المعتمد في الحسكة أحمد وسام السيد إنه سيتم نقل الصحف جوا بشكل يومي ليصار إلى توزيعها في مدينتي الحسكة والقامشلي وذلك عبر مركز التوزيع الرئيسي الكائن في ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة، مبيناً أن الصحف التي وصلت اليوم هي (الثورة والبعث) ومن المتوقع بدء وصول بعض الصحف الخاصة معتبرا هذه الخطوة إنجازا ولاسيما أن الصحف الورقية لم تصل إلى الحسكة منذ نحو سبع سنوات رغم أن هناك جمهورا عريضا ومتابعين لها في عموم المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين وزارتي الإعلام والنقل والمؤسسة العامة للمطبوعات واستجابة لمطالب أهالي المحافظة لايصال الصحف جوا إلى الحسكة على أن يتم توزيعها وفق جداول الاشتراكات للدوائر الرسمية والمكتبات مؤكدا أن الصحف ستصل إلى المحافظة يوميا باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع على أن تصل الأعداد الصادرة ليوم الأربعاء مع الأعداد الصادرة يوم الخميس من كل أسبوع.

وكان إعلاميو الحسكة طالبوا في السنوات الماضية بضرورة وصول الصحف إلى المحافظة وتوزيعها على القراء بشكل منتظم