السعودية "تقطيع جثة خاشقجي"... هذا ما دعا إليه نجله صلاح

جهينة نيوز:

أعلنت أسرة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيـا، عن إقامة عزاء له بعد مرور أكثر من 70 يوما على مقتله.

وقال صلاح خاشقجي، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن العزاء سيقام في منزل والده بجدة، من الجمعة إلى الأحد.

وأشار خاشقجي إلى أنه سيتم استقبال عزاء السيدات بمنزل والده بمدينة جدة من الإثنين الى الأربعاء.

ودعا صلاح خاشقجي لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة، وقال: "اللهم اعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ويأتي إعلان صلاح خاشقجي، بعد ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عن 5 متهمين بقتل جمال خاشقجي، وطالبت بإعدامهم واتهمتهم بأنهم قتلة وقاموا بتقطيع جثته.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، ذكر النائب العام أنه تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وقالت النيابة العامة السعودية إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته إلى المملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.

وقال النائب العام إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

وأضاف أن خاشقجي قُتل بعد فشل جهود إعادته إلى المملكة.

وقالت النيابة العامة السعودية إن أحد المتهمين بقتل خاشقجي وراء تعطيل الكاميرات في القنصلية العامة بإسطنبول.

وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات