ماكرون يزعم أن فرنسا حليفة للولايات المتحدة وليست تابعة لها

جهينة نيوز:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حليفين قديمين مثل فرنسا والولايات المتحدة، يجب أن يتعاملا مع بعضهما البعض باحترام، وزعم أن باريس حليفة لواشنطن وليست تابعا لها.

وقال ماكرون بعد أن هاجمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخمس تغريدات على تويتر : "في كل لحظة من تاريخنا، كنا حلفاء، لذلك فالاحترام واجب بين الحلفاء"، مشيرا إلى الدعم الفرنسي لحرب الاستقلال الأمريكية والدعم الأمريكي خلال الحربين العالميتين.

وأضاف ماكرون في حديثه لقناة TF1 من متن حاملة الطائرات شار ديغول: "لا أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون مني الرد على التغريدات، بل مواصلة هذا التاريخ المهم (تاريخ الصداقة بين البلدين).. (تصريحات) ترامب موجهة للجمهور المحلي.. وأعتقد أنه يلعب السياسة وأنا أتركه يلعب هذه السياسة".

وعندما سئل عن اقتراحه ببناء جيش أوروبي، وهو ما انتقده ترامب في تغريدات الأسبوع الماضي، قال ماكرون: "الولايات المتحدة هي حليفنا التاريخي وستظل كذلك. إنها الحليف الذي نتحمل معه كل المخاطر، التي نقوم معها بأكثر العمليات تعقيدا. لكن كونك حليفا لا يعني أن تكون تابعا".