بالفيديو... الاعتداء بالضرب المبرح على مشجع في دوري عربي

جهينة نيوز:

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة الاعتداء بالضرب المبرح على مشجع حضر مباراة جمعت فريق "مولوية العاصمة" مع "اتحاد بلعباس" في ملعب 5 جويلية لحساب الدوري الجزائري المحترف.

وأثار مقطع فيديو حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدام العنف المفرط من قبل شرطي بضرب المشجع بعصى رغم أنه كان ملقى على الأرض وعاجزا عن الحركة.

وتأزم الوضع داخل المدرجات عقب إعلان الحكم نهاية اللقاء بفوز الفريق الضيف، اتحاد بلعباس، صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الجزائري، على مولودية العاصمة.

من جانبها أكدت المديرية أنها "باشرت التحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر سلوكا غير لائق"، و"أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة" إذا ثبت تورطهم.