روسيا ترسل الغاز إلى الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا أرسلت 3 ناقلات روسية تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "بالمناسبة نقول، وعن المنطق، الذي لا يجب نسيان أنه يجب أن يكون. مع كل هذا السيل العلني للسلبيات من واشنطن [نحو روسيا] يتم في المقابل، وبرغم الغرابة الماثلة، إرسال غاز طبيعي روسي مسال إلى هناك، حيث جرى في الآونة الأخيرة إرسال ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال من حقل "يامال اس بي جي" وصلت إلى الشواطئ الأمريكية".

وتقوم شركة "يامال للغاز الطبيعي المسال" بتنفيذ مشروع لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال، الذي يعتمد على حقل يوجنو-تامبيسكوي، والمساهمون هم: "نوفاتيك" (50.1%)، "سي إن بي سي" (20%)، وصندوق طريق الحرير (9.9%). وفي إطار المشروع، يتم التخطيط لإنشاء 3 خطوط تكنولوجية بطاقة 5.5 مليون طن، لكل منها، وواحد بنحو مليون طن تقريبا.

والجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية تعد حاليا الأسوأ، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما، لكن هذا لا يعني غياب التعاون في مجالات عدة، أبرزها تنسيق وإرسال الرحلات الفضائية